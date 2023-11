Rivelazione di Cricca a proposito di Amici e di un incontro fatto prima dei casting del programma avuto con Rudy Zerbi.

Tra i protagonisti della scorsa edizione di Amici c’è stato senza dubbio Cricca. Il ragazzo ha spiccato non solo per le doti canore ma anche per la sua grande simpatia. In queste ore, l’ex allievo ha parlato al podcast Attimo svelando di un incontro avuto prima dei casting del programma con Rudy Zerbi e una successiva chiamata poi ricevuta per far parte del talent.

Cricca, l’incontro con Rudy Zerbi prima di Amici

Nel corso del podcast Attimo, Cricca ha spiegato: “Alla finale del Deejay on Stage c’era Rudy e io sapevo che lavorando ad Amici come prof magari una buona parola poteva mettercela. Era il 24 agosto e gli ho detto ‘Ho inviato la domanda per Amici, ma non mi hanno ancora risposto’”.

Nelle parole dell’ex allievo della scuola ha poi aggiunto: “Avevo inviato la candidatura a giugno e gli ho chiesto come potessi fare. Lui mi ha detto ‘Adesso dai speriamo che tu possa entrare, ti aspetto’. Sta di fatto che la mattina dopo il Deejay on Stage mi chiama la redazione ‘Cricca, abbiamo visto la tua domanda d’iscrizione però al momento siamo pieni’”.

Inevitabile che dopo queste parole tantissime persone appassionate del programma si sia poste il problema della possibile “raccomandazione”. Al netto delle accuse e delle ipotesi, va precisato che proprio il maestro Zerbi era stato tra quelli maggiormente severi con il ragazzo tanto da metterlo in sfida anche nell’occasione in cui proprio il cantante era stato costretto ad uscire (anche se poi era stato reintegrato dopo il Capodanno gate).

Di seguito anche un post su X con le parole del ragazzo e alcuni dei commenti dei fan che sono rimasti sorpresi da questa confessione:

