Una brutta notizia ad Amici è arrivata in queste ore. Un pesante lutto ha colpito un ragazzo costretto a saltare la registrazione.

Non solo lezioni, esibizioni e confronti con compagni e maestri. Nella scuola di Amici arrivano anche notizie dall’esterno. In questo caso molto negative. In queste ore, infatti, un allievo è stato colpito da un duro lutto che lo ha obbligato a lasciare la scuola momentaneamente e, a quanto pare, saltare anche una registrazione del programma.

Amici, lutto nella scuola: brutta notizia per Matthew

Stando alle anticipazioni che arrivano sulla registrazione di Amici che andrà in onda domenica, pare infatti che alla puntata non sarà presente Matthew. Il ragazzo è stato colpito da un terribili lutto. In queste ore sua nonna è morta.

Ad informare sulla vicenda è stata sua sorella che sui social ha salutato con un lungo messaggio proprio la compianta parente. “Ciao nonna. Appena posso vengo a trovarti. E tu ogni volta mi rispondevi che mi avresti aspettata”, si legge in una storia Instagram della sorella di Matthew. “Non avrei mai immaginato che sarebbe stata l’ultima volta. Ho sempre sperato, con tutta me stessa che questo giorno non arrivasse mai. Forse ingenuamente e anche un po’ egoisticamente, mi è sempre piaciuto pensare che saresti rimasta sempre con me. E assurdo pensare che non ti rivedrò più […]”.

Parole decisamente tristi che hanno fatto emozionare i tanti seguaci della ragazza e del programma, nonché i sostenitori di Matthew che adesso si interrogano sul modo in cui il giovane cantante potrà reagire anche in relazione al talent show.

Per il momento, da quello che è filtrato, pare che il ragazzo abbia saltato la registrazione e che quindi non sarà presente nella prossima puntata che andrà in onda su Canale 5.

Di seguito anche un post su X del noto account Amici NEWS sempre molto informato sulle vicende dello show di Maria De Filippi:

