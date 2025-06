Scoppia la lite a Ballando con le Stelle: una frase di Selvaggia Lucarelli ha generato un durissimo botta e risposta con Angelo Madonia.

Un sabato sera infuocato, quello andato in scena a Ballando con le Stelle. Protagonisti Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, ballerino professionista in coppia con Federica Pellegrini. Alcune frasi della giudice non sono andate a genio al danzatore che ha replicato dando vita ad un acceso botta e risposta che è proseguito anche dietro le quinte.

Lite a Ballando tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia

In questa edizione di Ballando con le Stelle, la giuria è spesso stata piuttosto fumantina verso il cast di concorrenti ma anche verso i professionisti che affiancano i “vip”. In questo senso, anche nell’ultima puntata non sono mancate scintille.

In particolare tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia con la prima che si è spinta a fare una battuta con riferimento a Sonia Bruganelli, compagna del danzatore ed eliminata proprio durante la puntata, che ha portato a svariate reazioni.

Tutto è partito dall’esibizione di Federica Pellegrini e Angelo Madonia che hanno ottenuto un punteggio molto elevato rispetto al solito. Tra i complimenti c’è stato anche quello, con annessa battuta-frecciata, della Lucarelli. “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”.

Da qui la risposta di Madonia che ha sottolineato l’applicazione di Federica nella danza ma ha portato la Lucarelli ad aggiungere ancora: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È una battuta“.

A quel punto, però, il danzato non ci ha visto più e ha tuonato: “La rosicona sarai tu che hai menzionata persone esterne”. E ancora: “Così danneggi la giuria”.

“madonia guarda che la star della coppia è federica pellegrini”

il discorso di selvaggia e la faccia di federica hanno detto tutto#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/BcvPXTqjHD — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 23, 2024

Il dietro le quinte

A seguito della dura lite in tv, pare che Madonia abbia manifestato ulteriore rabbia anche nel dietro le quinte. In particolare prima si è scusato con la Pellegrini per la sua reazione ma successivamente si sarebbe allontanato per evitare di sbottare ulteriormente contro i giudici e contro una situazione che risultava, per lui, troppo negativa. Il ballerino sembra abbia lasciato da sola la Divina nelle interviste di rito post Ballando.