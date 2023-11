L’esperienza a Ballando con le Stelle non è stata ottimale fin qui per Rosanna Lambertucci che ha raccontato alcune sue sensazioni.

Ha ancora da vivere almeno un’altra puntata a ‘Ballando con le Stelle’, eppure, fin qui, l’esperienza di Rosanna Lambertucci nello show di Rai1 non è stato super positiva. Ad ammetterlo, con tanto di frecciatina ai giudici, è stata la diretta interessata, intervenuto con Eleonora Daniele a ‘Storie italiane’.

Rosanna Lambertucci e l’esperienza a Ballando

Criticata dai giudici fin dalla prima puntata, la Lambertucci ha scelto il silenzio o quasi. Al netto di una normale pacatezza in studio dopo l’esibizione, a ‘Storie italiane’ la donna ha spiegato: “Alle critiche dei giudici ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare?”.

E ancora: “Non sono abituata. Vengo da una famiglia di magistrati, sono abituata ad una certa compostezza. Cosa devo dire a uno che mi dice ‘questa è la peggior bachata degli ultimi decidi anni’?. La mia bachata non era una cosa così scandalosa da dire così in quella maniera. Alle prove va bene ma poi in teatro sono paralizzata. Sono sensibile io”.

E ancora: “Sinceramente uno si mortifica, sono rimasta senza parole. Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio”, ha aggiunto con grande sincerità la Lambertucci.

Poi, cogliendo la palla al balzo relativamente il suo libro dal titolo ‘La dieta semplice’, ecco la frecciata proprio ai giudici che l’hanno criticata: “Lo possiamo consigliare a parecchi della giuria… perché sono tutti quanti che devono dimagrire”.

Di seguito anche un post di un utente che ha ripreso la frecciatina della donna ai giudici del programma:

