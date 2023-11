Serata di grande gioia per Taylor Mega che si è laureata ed è diventata dottoressa. Sui social le stories con tanto di coroncina di alloro.

Una giornata da ricordare per la nota influencer e modella Taylor Mega che si è appena laureata. La donna ha condiviso sui social alcune stories che la vedono con tanto di coroncina di alloro con i genitori e alcuni amici importanti.

Taylor Mega si è laureata

Seguitissima sui social, specialmente su Instagram, la bella Taylor ha voluto condividere subito la sua grande gioia odierna, quella di aver raggiunto il traguardo della laurea.

La donna, infatti, si è fatta vedere probabilmente subito dopo la discussione della tesi con tanto di corona d’alloro in testa. Look molto elegante e alla moda con un completo pantaloni nero gessato e camicia in seta bianca. La Mega ha poi completato il suo outfit con una Kelly black di Hérmes.

Con lei gli affetti più cari. Erano, infatti, presenti oltre ai genitori, Jessica Cardinali, Letizia Zanutta e Stefano Pinto. “Dottoressa del mio cuore”, si legge in alcune delle stories della ragazza.

La Mega ha quindi concluso il suo percorso di studio presso la facoltà di Psicologia e oggi, 9 novembre, ha discusso la tesi del corso in ‘Scienze e Tecniche Psicologiche’.

Successivamente sembra abbia festeggiato nel lussuoso ristorante di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano come si vede appunto sulla sua pagina Instagram nelle stories. Siamo sicuri che molto presto la ragazza racconterà la sua giornata con qualche altro post o magari alcune interviste.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella e influencer, neo laureata:

