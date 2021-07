Polemica improvvisa tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, durante il quale la loro amicizia ha spesso fatto discutere.

Tutto ha avuto origine da un shooting fotografico durante il quale Dayane Mello ha dato un bacio all’attrice siciliana, come spesso è avvenuto anche all’interno della casa di Cinecittà.

Rosalinda Cannavò ha parlato di questo bacio al settimanale Chi:

Voglio essere onesta. Poco tempo fa, ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro, almeno da parte mia è così.

Le dichiarazioni dell’attrice hanno fatto scalpore sui social al punto che Dayane Mello, tramite Instagram, ha deciso di replicare per fare chiarezza dal proprio punto di vista (dichiarazioni riportate dal sito di Novella 2000):

È arrivato il momento di pronunciarmi su un argomento che non mi rende molto felice. Visto che, dopo l’articolo di Rosalinda, si è scatenato l’inferno, vi vorrei chiedere cosa ve ne importa di un bacio in più o di un bacio in meno, dopo tutti quelli che ci siamo dati. Ci sono delle cose più importanti, fatevi i caz*i vostri. È molto triste. Si vuole ancora solo parlare del GF, questa cosa è stancante, il programma è finito 6 mesi fa. Tutto viene girato a favore del gossip. Voi che amate il gossip, andate dietro alle persone che amano queste cose. Il mio percorso al GF è finito, se oggi appartengo a questo mondo non è una scelta mia. Non vivo di questo. Andate dietro alle persone che sono affamate di fama e amano il gossip. Come è bello far parlare di sé col nome degli altri.

In queste dichiarazioni di Dayane Mello, non è da escludere una frecciatina rivolta proprio alla sua amica Rosalinda che, sempre attraverso Instagram, ha deciso di controreplicare, facendo riferimento chiaramente ad una precisa accusa della modella brasiliana: