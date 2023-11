Intervista a 360° a La Volta Buona per Romina Carrisi che è in dolce attesa del suo primo figlio con Stefano Rastelli.

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Romina Carrisi ha raccontato tutte le sue emozioni nel diventare madre per la prima volta. La figlia di Al Bano ha spiegato in modo dolce quanto sta vivendo e si è poi concentrata anche su come sia nata la sua relazione con Stefano Rastelli.

Romina Carrisi, come è nato l’amore con Stefano Rastelli

La Carrisi ha spiegato come sia nato l’amore con Rastelli. Un sentimento cresciuto col tempo e che è nato a lavoro: “Eh sì. Galeotta è stata proprio la Rai e il Festival di Sanremo del 2022”, ha spiegato la figlia di Al Bano. “Stavamo lavorando nello stesso programma di Serena Bortone, ma io ero interna e lui in esterna e quindi non ci eravamo mai incontrati… Poi c’è stato il volo per Genova e poi il viaggio in auto fino a Sanremo: lui con il suo computer che doveva lavorare e io ogni 5 secondi che chiedevo quando arriviamo? Quando arriviamo? E l’ho infastidito con tutte quelle domande. Non era proprio un simpaticone”.

Da quel primo “approccio” al primo bacio e alla nascita della relazione, però, sono avvenute tante cose: “Nel mentre sono successi tanti aperitivi, alcune esterne che abbiamo girato insieme e tanta forza di convincimento da parte sua, io non ci credevo”. E ancora: “Poi mi diceva ‘mi porti il dentifricio?’, e io mi chiedevo che voleva da me, ma secondo me voleva altro… E ora dopo quasi due anni siamo in tre”.

In tutto questo racconto, va detto, dietro le quinte del programma era presente proprio il diretto interessato che in modo molto genuino ha mostrato la sua emozione e anche un pizzico di imbarazzo. Un momento davvero molto bello, dolce e intenso.

Di seguito anche un post del programma con parte del racconto sulla coppia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG