Roberto Farnesi e Lucya Belcastro, dopo 10 anni di amore, hanno detto il fatidico “sì” all’isola di Mauritius. Le foto del matrimonio.

Roberto Farnesi, noto attore de “Il Paradiso delle Signore”, ha sposato Lucya Belcastro in una cerimonia intima al tramonto sull’Isola di Mauritius.

La coppia, insieme da quasi 10 anni, ha scelto di celebrare il loro amore in una location suggestiva, lontana dal trambusto cittadino, con un rito simbolico emozionante di fronte all’Oceano Indiano.

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro: un amore che sfida il tempo e le critiche

La storia d’amore tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro è iniziata quasi un decennio fa in Toscana, grazie ad amici in comune. Nonostante i 27 anni di differenza tra di loro, l’età non è mai stata un ostacolo.

Farnesi ha più volte sottolineato come la loro relazione sia basata su un profondo rispetto e affetto reciproco: “Ho trovato la donna della mia vita“, ha dichiarato l’attore.

L’attore ha condiviso alcuni scatti del romantico viaggio sull’Isola di Mauritius insieme alla sua sposa.

Una celebrazione speciale del loro amore

Nel 2021, Farnesi e Belcastro sono diventati genitori della piccola Mia. Il matrimonio alle Mauritius è stato il primo viaggio di coppia senza la figlia: “È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina“, ha confessato Farnesi.

La cerimonia, caratterizzata da abiti bianchi semplici e la bellezza naturale dell’Isola di Mauritius, è stata un momento speciale per la coppia. “Questo viaggio è stato soprattutto l’occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno“, hanno rivelato i neo sposi al settimanale Diva e Donna.

Gli sposi hanno, poi, aggiunto: “È stato un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto“.

