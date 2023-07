Dopo l’ufficialità dei palinsesti Rai, Roberta Capua, per ora fatta fuori, parla di cosa è successo con l’azienda. Le parole.

Bravissima e molto apprezzata dal pubblico ma questo non è stato abbastanza, da parte della Rai, per affidarle il pomeriggio di Rai 1. Stiamo parlando di Roberta Capua che, almeno per ora, è fuori dai palinsesti dell’azienda nonostante fino a poco tempo fa sembrava essere lei la destinataria di un programma sulla rete ammiraglia. A raccontare cosa sia successo e come mai ci sia, ora, Caterina Balivo “al suo posto”, è stata la stessa conduttrice a TV Blog.Roberta Capua esclusa dalla Rai per Caterina Balivo

Tutto gira attorno alla conduzione de ‘La volta buona’, il programma che andrà in onda da settembre nel pomeriggio di Rai 1. Al comando della trasmissione ci sarà, come detto Caterina Balivo anche se prima si era parlato, appunto della Capua: “Sì, è vero, era stato fatto il mio nome”, ha detto la donna. “E ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”.E questa scelta, come noto, è la collega che fa ritorno in Rai: “Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”.Per la brava conduttrice non ci sarà posto neppure a Estate in diretta. Questa, però, è stata una sua decisione: “No, quella è stata una mia decisione: dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”, ha tenuto a precisare.Sul futuro la Capua ha confermato di essere fuori fino a dicembre e poi di sperare in delle novità.Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice:

