Una serie di foto social per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano aver mandato un chiaro segnale. L’argentina è in dolce attesa?

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Adesso per i due ragazzi potrebbe esserci una novità. Quale? Un bebè. Secondo tantissimi fan della coppia, infatti, l’ultimo post Instagram condiviso dall’argentina è un annuncio a tutti gli effetti.Cecilia Rodriguez è incinta?

Qualche tempo fa tra i due ragazzi si era parlato di matrimonio con la bella Cecilia che aveva spiegato che non avrebbe organizzato nulla lei ma che si sarebbe affidata ad una esperta del settore. Ora, però, nei pensieri dell’argentina potrebbe esserci anche altro. Magari un bimbo in arrivo.Per tanti seguaci della showgirl e modella, infatti, la Rodriguez sarebbe incinta. Il motivo di questa teoria? La ragazza ha condiviso alcune foto che la ritraggono insieme al suo compagno a Trento. Una piccola vacanza insieme ai loro cagnolini. Niente di strano se non fosse che scorrendo i vari scatti, la seconda immagine mostri un cappellino e delle scarpette per un neonato.“Ma ci volete dire qualcosa?”, ha scritto un utente. “Ma è palese che sia un annuncio”, “Credo proprio che sia evidente che ci vogliano dire che aspettano un bambino e che presto saranno in cinque”, si legge nei commenti alla foto da parte di alcuni fan che non ha dubbi sul significato delle immagini.Sarà davvero così? Per ora Ceciu e Ignazio non hanno detto nulla ma chissà che non stiano preparando un grande annuncio…Di seguito anche il post Instagram dell’argentina:

