Rihanna è diventata mamma per la seconda volta e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

Rihanna sarebbe diventata mamma in queste ore dopo che, nel 2022, è diventata madre del suo primo figlio insieme al compagno, il rapper Asap Rocky. Come nel caso del suo primo bebè la cantante ha mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza e sul nome del bambino e in tanti, tra i suoi fan, sperano di saperne presto di più. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di una bambina.

Rihanna: è nato il secondo figlio

Rihanna avrebbe dato alla luce il suo secondo bebè ma, come per la sua prima gravidanza, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più sulla cantante, che è riuscita a rendere il suo pancione iconico e ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio pochi mesi dopo aver avuto il suo primo, che ha chiamato RZA Atheltston Mayers.

L’annuncio a sorpresa della cantante era avvenuta durante la cerimonia d’apertura del Super Bowl 2023 e aveva rapidamente fatto il giro del mondo.

L’annuncio al Super Bowl 2023

La cantante aveva mostrato per la prima volta il suo secondo pancione durante la cerimonia d’apertura del Super Bowl, dove si era esibita in alcuni dei suoi brani più famosi. “Questa è la cosa più folle di sempre”, aveva dichiarato a Cosmopolitan dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza. Quanto invece all’amore e al senso di responsabilità provati dopo la nascita del primo figlio aveva affermato: “Diventa il tuo tutto, non ricordi come fosse la vita prima che nascesse”. La cantante avrebbe trovato la vera felicità accanto al rapper Asap Rocky e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla loro vita insieme.

