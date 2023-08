Attraverso si social, Naike Rivelli ha raccontato come affronta la menopausa e alcune problematiche da essa derivanti.

Non si fa problemi Naike Rivelli a parlare con le sue seguaci su Instagram, anche delle sue difficoltà in menopausa. La donna, figlia di Ornella Muti, ha spiegato di dover convivere con caldane – vampate di calore – e una fastidiosa insonnia da tempo ma di affrontarle con alcune accortezze.

Naike Rivelli e la menopausa

“A tutte le donne che stanno vivendo l’incubo di una menopausa importante con caldane e insonnia grave, colore a cui la classica cura ormonale non solo non ha funzionato, ma ha peggiorato tante cose, consiglio vivamente di provare con cure alternative e palliative”, ha scritto la Rivelli in un post condiviso su Instagram.

Nel suo contenuto un video dove afferma: “Ciao donne, per i miei problemi di menopausa e le mie terribili caldane mi hanno prescritto il Bedrocan che vaporizzo con il mio medical device con cui fumo senza combustionare, perché fumare fa male. Solo chi vive questo tipo di menopausa (io da 5 anni) può capire la gravità delle condizioni”, ha aggiunto.

“E per voi donne che non lo sapete l’erba medica vaporizzata può risolvere davvero tanti problemi medici di cui molte di noi non parlano. L’erba medica…? Ma parliamo di THC? Sì, alti livelli di THC, quelli che possono risolvere problemi medici veri. E dove si trova, come si prende? Te la fai prescrivere da un medical center, come Academy Medical Center, che poi ti manda in farmacia dove vi verrà data la vostra erba medica con la quale potrete vaporizzare felicemente”, ha poi concluso la figlia di Ornella Muti che ha voluto quindi condividere in che modo affronta le problematiche legate alla menopausa.

Di seguito anche il post Instagram della donna con i suoi consigli:

