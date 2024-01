Problemi di salute per Re Carlo. Per il sovrano è stata programmata un’operazione: in queste ore l’annuncio di Buckingham Palace

Non solo i guai di salute per Kate Middleton, operata in queste ore. A tormentare la Famiglia Reale inglese anche alcune problematiche legate a Re Carlo. Da Buckingham Palace, infatti, è arrivato l’annuncio relativamente ad un intervento alla prostata a cui verrà sottoposto il sovrano.

Re Carlo, annunciata un’operazione alla prostata

Attraverso un comunicato ufficiale, come detto, Buckingham Palace ha fatto sapere che prossimamente il sovrano inglese sarà operato per una problematica alla prostata.

Nella nota della Famiglia Reale ecco le precisazioni: “Come migliaia di uomini ogni anno, il re si sottoporrà a un trattamento per l’ingrossamento della prostata”, le parole di un portavoce. “Le condizioni di Sua Maestà sono benigne e sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di ripresa”,

Secondo alcune fonti vicine alla casa reale inglese, citate da diversi media tra cui il Mail Online, il Re ha scelto di condividere i dettagli privati sulla sua salute per incoraggiare gli altri uomini a fare prevenzione. Una tematica e uno scopo ben preciso e che sicuramente merita un elogio da parte del Re.

Ad ogni modo, va detto, che a causa di questo intervento, il sovrano avrebbe comunque dovuto giustificare la cancellazione degli impegni in programma nei prossimi giorni. In modo particolare una serie di incontri previsti in Scozia.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, si tratta della prima volta da quanto Re Carlo è salito al trono dalla morte della madre, la regina Elisabetta II, che tra i Reali si discute pubblicamente dello stato di salute del sovrano.

Di seguito, invece, l’annuncio relativo alla Principessa del Galles e alla sua salute:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG