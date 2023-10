La modella di fama internazionale Randi Ingerman ha confessato per la prima volta di soffrire di epilessia.

Randi Ingerman si è raccontata con il Corriere della Sera e ha svelato per la prima volta come avrebbe fatto a convivere con l’epilessia e i fatti tragici (ossia la scomparsa di suo fratello) che hanno preceduto l’inizio delle sue crisi. “Faccio i conti da tempo con crisi epilettiche e depressione, ma la malattia non mi abbatte. E, soprattutto, non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto”, ha svelato, e ancora:

“Purtroppo c’è una percentuale di persone resistenti ai farmaci per l’epilessia e io sono una di queste. Inoltre certe medicine mi buttavano troppo giù. Per essere sintetici: da otto anni cerco la cura che fa per me. Nel frattempo, riscontro benefici assumendo olio di canapa e praticando la psicoterapia. Ma, soprattutto, cerco un benessere mentale e fisico attraverso l’esercizio, la vita sana, la dieta”.

Randi Ingerman: l’epilessia

La modella Randi Ingerman è costretta a fare i conti ogni giorni con l’epilessia e ha fatto sapere che, finora (e da ben 8 anni) non sarebbe riuscita a trovare un farmaco adatto a far fronte alle sue crisi. La modella ha comunque imparato a convivere con questa patologia con coraggio e positività e oggi ha ammesso di vivere ad Arona, in provincia di Novara, dove sembra aver trovato la vera felicità.

“Ho bellissime persone intorno… Cosa non facile se pensiamo che spesso quelli che hanno disturbi mentali sono emarginati”, ha affermato, aggiungendo anche di avere un compagno che le regalerebbe grande gioia. “Ha appena 39 anni. Sei mesi fa non volevo saperne più degli uomini, poi un’amica me lo ha presentato con un affettuoso inganno. “Ha 48 anni”, mi ha detto. All’inizio pensavo che non avremmo retto, invece oggi Marco è una presenza preziosa. È stato lui, tre settimane fa, a soccorrermi in una crisi”.

