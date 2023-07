Niente crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i due ballerini hanno festeggiato insieme il compleanno della donna. Le foto.

Protagonisti rispettivamente come insegnante e come ballerina professionista di Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano fatto parlare nelle scorse settimane per una presunta crisi di coppia. I due, sposati da tempo, invece sono sembrati più felici e innamorati che mai in occasione del compleanno della donna. Sui social, non solo la dedica del marito ma anche le immagini della festa in compagnia della loro figlia Jasmine e di alcuni amici.

Raimondo Todoro e Francesca Tocca, la festa di compleanno della ballerina

Attraverso alcune stories su Instagram, nella giornata di ieri, Todaro aveva pubblicato una dolcissima dedicata per il compleanno della moglie: “Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio”. Parole che avevano scacciato via ogni dubbio di crisi che si susseguiva ormai dalle ultime puntate della scorsa edizione di Amici.

Come se non bastasse poi, in queste ore, ecco apparire sempre nelle stories social dell’uomo e della ballerina anche le foto della successiva festa di compleanno. La coppia, insieme alla figlia Jasmine e ad alcuni amici – Manila Nazzaro e Stefano Oradei tra questi – sono andati a cena in un ristorante e hanno appunto festeggiato la Tocca.

Sorrisi, felicità e grande tenerezza hanno fatto da padroni della serata. Una felice famiglia circondata dagli affetti più cari. Altro che crisi…

Di seguito anche alcuni post Instagram di una fanpage della ballerina con gli scatti della serata che vedono torta e dolci effusioni tra marito e moglie:

