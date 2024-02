Ciò vale non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini:

nelle giornate più fredde basta davvero un attimo per ammalarsi. Per questo è importante acquistare degli indumenti e degli accessori su misura per loro, da combinare insieme a seconda del meteo e della temperatura. Potete dare uno sguardo al catalogo di Cóndor moda online per bambini per farvi un’idea di ciò che potreste comprare.

Oggi il mondo dell’abbigliamento propone una grande varietà di accessori per bambini.

Se siete alla ricerca di consigli e idee siete nel posto giusto. Continuate a leggere per scoprire come proteggere i vostri figli dal freddo invernale.

Accessori da scegliere in base all’età

Quando arriva il momento di acquistare degli accessori invernali è fondamentale ragionare in funzione dell’età del bambino che dovrà indossarli. Per i bambini più piccoli il suggerimento è di comprare degli accessori che siano facili da indossare e che risultino molto comodi e per niente fastidiosi da avere addosso anche per diverse ore. Attenzione anche a quei tessuti che potrebbero dare prurito, infastidendo i più piccoli e provocando delle irritazioni alla loro pelle così delicata.

L’importanza di un buon berretto

Il primo passo da fare è proteggere la testa nel bambino nel migliore dei modi. Di solito il corpo è già ben difeso da un giubbotto o da un cappottino, mentre la testa resta scoperta. Il contrasto con la temperatura esterna potrebbe portare a raffreddore, febbre e altri malanni, per questo è fondamentale indossare un buon berretto, che sia il più possibile isolante dal freddo.

Per realizzare i berretti invernali si usano diversi tessuti, come la lana e il cotone. Una buona alternativa è costituita dai passamontagna per bambini, che coprono tutta la testa fino ad arrivare al collo. Questi indumenti lasciano il viso ben scoperto, ma garantiscono un’ottima difesa contro le basse temperature.

Proteggere il collo con una sciarpa

La nuca non è l’unica parte del corpo dei bambini che potrebbe risultare indifesa contro il freddo. Anche il collo è a rischio: mal di gola e tosse sono tra i principali malanni che si sviluppano durante la brutta stagione.

La miglior soluzione è quella di vestire i bambini con delle sciarpe calde e comode, così da tenere il collo il più possibile al caldo. Se siete genitori attenti ad abbinare i vari accessori potreste acquistare berretto e sciarpa coordinati, con lo stesso colore e con linee simili.

Per i bambini più piccoli la soluzione migliore potrebbe essere quella di comprare uno scaldacollo, più facile da indossare rispetto alle classiche sciarpe.

Attenzione alle mani

Il freddo è un grande nemico delle mani sia degli adulti che dei bambini. Per questo motivo il nostro consiglio è di indossare dei guanti realizzati con tessuti in grado di garantire il massimo calore alle proprie mani.

Per i bambini al posto dei classici guanti si potrebbero preferire delle muffole, più comode e semplici da indossare. Anche in questo caso potete abbinare il colore dei guanti a quello degli altri accessori.

