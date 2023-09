Presto di nuovo in tv con Il Mercante in fiera e L’Eredità, Pino Insegno si è raccontato tra lavoro e vita privata con un aneddoto davvero curioso.

“Ho puntato su altro in intimità“. Arriva a sorpresa una curiosa notizia riguardo Pino Insegno che presto tornerà in tv con un doppio appuntamento in Rai. Il conduttore, infatti, sarà alla guida de ‘Il Mercante in fiera’ e poi de ‘L’Eredità’ tornando dunque sul piccolo schermo dopo tanto tempo. In occasione di una ampia intervista a Gente, l’uomo ha rivelato anche dettagli decisamente inediti del suo privato…

Pino Insegno rivela: “Ho un solo testicolo”

Come detto, tra i passaggi intimi dell’intervista a Gente ripresa da diversi media, Insegno ha raccontato di avere un solo testicolo e ha anche parlato del modo in cui lo ha scoperto.

“Me lo rivelò mia madre, all’improvviso, quando le dissi che avevo letto che Giulio Cesare aveva un solo testicolo. ‘Anche tu’, fece lei. Fu un colpo. Crescendo ho puntato su ‘altre cose’ nel rapporto intimo, ho imparato ad amare le donne senza pensare per forza alla prestazione. Ne ho parlato perché so che ci sono tanti uomini nelle mie condizioni ed è giusto che sappiano che puoi avere una vita normale. lo ho avuto varie donne e quattro figli. Vi sembro uno che abbia avuto problemi?”.

Detto dei curiosi retroscena personali, il conduttore non ha potuto fare a meno di parlare anche del ritorno in Rai e di Giorgia Meloni, Premier italiana, sua amica: “Sì, è una mia amica, è una persona che stimo”. E sulla loro amicizia: “Come è nata? Beh, ci siamo incrociati tanti anni fa, conosco anche la sorella. Io di lavoro faccio pure il formatore per le aziende: da 26 anni insegno l’uso della voce alle persone per parlare in pubblico. Ho anche aiutato qualcuno di loro a esprimersi meglio sul palco. E stato un rapporto confidenziale e professionale”.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore in vista del ritorno de Il Mercante in fiera:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG