Lorenzo Berlusconi vince il campionato di boxe. Il padre Pier Silvio Berlusconi: “Il combattimento insegna l’umiltà”.

Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, è il nuovo campione di boxe nella categoria “Contatto leggero” in Liguria. A soli 13 anni, ha trionfato nella competizione tenutasi a Manesseno, in Valpolcevera, nei pressi di Genova. A sostenere il giovane campione c’era anche l’amministratore delegato di Mediaset, suo padre Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi e la passione per gli sport di combattimento

Pier Silvio Berlusconi, appassionato di sport di combattimento, ha seguito con orgoglio l’incontro del figlio. Presente già in altre occasioni sportive, questa volta non è passato inosservato. Durante l’evento, Berlusconi ha sottolineato l’importanza degli sport di combattimento come veicoli di valori fondamentali quali l’umiltà e il sacrificio.

L’Ad Mediaset, come si vede nel video postato dalla pagina di Il Secolo XIX ha dichiarato: “Felice che mio figlio si dedichi agli sport da combattimento, veicoli di valori importanti: sacrificio e umiltà. Se fatti nel modo giusto sono tra i sport più formativi“.

L’evento a cui ha partecipato Lorenzo faceva parte del Kombat Tour, un circuito riconosciuto dal Coni. La competizione ha visto la partecipazione di 180 ragazzi di varie età, accompagnati dalle loro famiglie.

La soddisfazione del papà

Lorenzo Berlusconi, seguito dal maestro Roberto De Marinis di Rapallo, è considerato un promettente talento giovanile. Tuttavia, Marco Costaguta ha messo in guardia contro la pressione mediatica, sottolineando la necessità di proteggere la privacy del giovane atleta.

Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto la sua gioia per la vittoria del figlio, ribadendo i valori educativi degli sport di combattimento.

Dopo la gara, Pier Silvio e Lorenzo sono tornati al loro castello di Paraggi, anche se la famiglia si sta preparando a trasferirsi nella nuova villa ristrutturata a San Sebastiano, nel parco di Portofino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG