Prosegue il momento d’oro di PEVA: il nuovo singolo realizzato dall’artista in collaborazione con Janax raggiunge un milione di streaming mensili su Spotify.

Per PEVA è tempo di raccogliere i frutti del suo assiduo impegno in ambito musicale, un lavoro costante che nell’arco di pochi mesi lo ha portato a raggiungere risultati sorprendenti e ad avviare collaborazioni professionali di successo.

Classe 1998, PEVA è originario della provincia di Monza e ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione con Janax – dal titolo “Vostro onore” – che vanta già un milione di streaming mensili su Spotify.

Un traguardo straordinario che PEVA sta accogliendo con entusiasmo e con grande orgoglio, pienamente consapevole sia del percorso che si cela dietro la realizzazione del nuovo pezzo, sia dell’importanza della collaborazione con Janax, produttore di Nico Pandetta.

“Vostro onore” è già un successo su Spotify

Il singolo “Vostro onore”, in grado di raggiungere quota un 1milione di streaming mensili, rappresenta per PEVA non solo un successo personale ma anche una svolta fondamentale nella sua carriera segnata dalla collaborazione con Janax, un vero professionista in ambito musicale.

“La collaborazione con Janax ha arricchito la mia musica, portando nuove idee e prospettive che hanno reso il mio singolo unico e coinvolgente – ha commentato PEVA -. Il suo talento e la sua esperienza nel settore musicale hanno contribuito a trasformare il brano in un successo. Insieme siamo riusciti a creare un pezzo che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico.”

Prima di “Vostro onore” PEVA ha pubblicato il singolo “Adesso rimani”, preceduto dai due pezzi d’esordio “Come Tequila” e “Bugie”. Fin dall’inizio del suo percorso, l’artista ha sempre voluto creare brani musicali che potessero “toccare il cuore” delle persone, raggiungendo un vasto pubblico e riuscendo a creare un legame speciale con i suoi fan, che lo sostengono da sempre.

“Oltre al successo su Spotify, ho avuto il privilegio di vedere il mio pubblico crescere e affezionarsi sempre di più alla mia musica. Ricevo costantemente messaggi di apprezzamento e supporto dai miei fan, che mi spingono a continuare a creare musica che possa emozionare e ispirare.”

I progetti futuri di PEVA

La collaborazione tra PEVA e Janax è destinata a proseguire anche in futuro, tanto che i due artisti stanno attualmente lavorando alla realizzazione di un nuovo singolo. Quella di PEVA, infatti, è una passione che non accenna a scemare con il passare del tempo, caratterizzata dal costante desiderio di dedicarsi a nuovi progetti portati avanti anche in sinergia con i professionisti del settore musicale.

“Sono entusiasta di questa nuova collaborazione e sono sicuro che insieme riusciremo a raggiungere nuovi traguardi. Da parte mia, continuerò a dedicarmi anima e corpo alla mia musica, cercando sempre di migliorare e di offrire il meglio ai miei fan.”

Molto attivo sui social, PEVA ha un suo canale YouTube ed è presente anche su Instagram come @peva____ e su Facebook.

