Entrata al Grande Fratello, Perla Vatiero ha parlato della sua relazione finita con Mirko Brunetti dopo Temptation Island.

Entrata nella Casa del GF da poche ore, Perla Vatiero si è già presa la scena. Non solo per quella che è stata la reazione di Mirko Brunetti, concorrente del reality e suo ex, ma anche per le confessioni proprio sulla loro storia che la ragazza ha subito fatto parlando con le altre concorrenti.

Perla Vatiero al GF: le parole sulla storia con Mirko

Parlando in cortile con Letizia e Angelica, Perla ha spiegato alcuni passaggi della sua relazione con Mirko diventata famosa poi a Temptation Island. Sulla convinenza, la ragazza ha detto: “La situazione si è presentata in un momento sbagliato della nostra vita. Quella situazione da gestire era diventata troppo più grande di noi. Dovevamo avere il coraggio di staccarci un po’, di distaccarci da quella convivenza. Il nostro problema non è mai stato il sentimento, non avevamo il coraggio”.

La Vatiero ha proseguito: “Ho passato giornate nelle quali gli chiedevo di lasciarmi. Ero sfinita, ma io non ce la facevo ad andarmene. Per distaccarci ci voleva una cosa drastica”. Una cosa forte che è accaduta a Temptation Island, come noto.

Cosa è successo dopo Temptation

La Vatiero ha proseguito: “Quando sono uscita dal programma ero freddissima. Neanche mamma ci credeva. Se non fossi stata così, avrei visto mamma crollare. Manco in casa piangevo, lo facevo in macchina. I primi mesi sono stata fredda, poi ho passato 20 giorni difficili. Quando ho metabolizzato la perdita. Ho metabolizzato il fatto che mi ero lasciata davvero, là mi è caduto il mondo addosso”.

Tutto quello che le è accaduto, comunque, le è stato d’aiuto per renderla più forte: “Oggi sono più forte, ho la mia vita in mano. Sono consapevole di ciò che faccio, mi sento completa. In questo momento non ho bisogno di lui o di qualcun altro per sentirmi completa. Sto bene con me stessa”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha raccolto parte delle parole della ragazza:

