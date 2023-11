La nota attrice Kasia Smutniak non ha dimenticato Pietro Taricone, padre di sua figlia, morto tragicamente in un incidente.

Sono passati tanti anni da quando stavano insieme e soprattutto da quanto Pietro Taricone è tragicamente scomparso dopo un incidente. Eppure, nella mente e nel cuore di Kasia Smutniak, il ricordo dell’uomo è più vivo che mai. Parlando a Hollywood Reporter, infatti, l’attrice – che dal compianto uomo ha avuto anche una figlia, Sophie – ha raccontato alcuni dettagli inediti che riguardano il loro passato insieme.

Kasia Smutniak e il ricordo di Pietro Taricone

Ricordando il periodo più bello vissuto con Taricone, la donna ha detto: “Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici”, ha spiegato senza problemi la Smutniak: “Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce”.

Poi, però, il tragico incidente in paracadute in cui Taricone ha perso la vita. “Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono”, ha sottolineato con grande affetto.

L’attrice ha spiegato ancora il suo rapporto con la città in cui vive, Roma: “Non so se sono la persona giusta per parlare di Roma. Ci vivo, è vero, da più di vent’anni ma non appartengo a questa città. In verità non appartengo a nessun posto. Quando proprio devo dirlo, quando insistono, rispondo: sono di Varsavia”.

La bella Katia è comunque riuscita a rifarsi una vita e nel 2019 si è sposata con Domenico Procacci con cui adesso ha ritrovato la felicità e la serenità.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attrice sempre molto seguita e apprezzata:

