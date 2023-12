Sfogo di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Alcune parole sembrano indirizzate alla “rivale” in amore Greta…

Il triangolo amoroso Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero si arricchisce di un nuovo episodio. Proprio quest’ultima, infatti, ha parlato con un altro concorrente, Massimiliano Varrese, lasciandosi andare ad un pesante sfogo. Alcune parole hanno fatto ipotizzare che le sue frasi fossero indirizzate alla “rivale” in amore.

Perla contro Greta? Lo sfogo lascia dubbi

Nelle ultime ore, come detto, Perla si è lasciata andare ad uno sfogo molto particolare dove le sue parole sembrano far riferimento alla situazione che si è creata con Greta e Mirko.

La Vatiero si trovava in giardino e ha confidato una serie di perplessità a Varrese. La concorrente del GF ed ex Temptation Islando ha detto: “Mai avuto bisogno… i fatti parlano da soli e io mi vergognerei. Io donna, per come sono… Inerente dico… e tu?”. E ancora: “Quando io dico che… i valori calano parlo di questo Max. Perché… E allora io ho bisogno di un altro…”.

Al netto di queste parole, Massimiliano ha voluto dare qualche consiglio alla ragazza dicendole di fare sempre quello che si sente per stare bene ma soprattutto di provare a vivere al meglio questa esperienza all’interno del GF. “Qua dentro te ne renderai conto…”, ha detto Varrese. “Questa è superficialità Max, perché io lascio perdere…”.

Frasi che non sono state ben contestualizzate ma che per diversi telespettatori e utenti del web dovrebbero essere riferite a Greta. Staremo a vedere se ci saranno futuri confronti tra le due.

Di seguito anche un post su TikTok con le parole della ragazza all’interno della Casa:

