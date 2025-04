“Per anni mi hanno dato della raccomandata”: Chiamamifaro non ci sta

Protagonista ad Amici, Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ha raccontato parte della sua vita, privata e professionale.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi procede con tanto di eliminazioni. A rischiare nella scorsa puntata era stata anche Chiamamifaro che al settimanale Oggi ha parlato della sua vita, privata e professionale, con particolare focusi alle accuse di essere raccomandata a causa della sua famiglia. La ragazza, Angelica, infatti, è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori.

Chiamamifaro, il percorso ad Amici fino al Serale

Nel corso dell’edizione 2025 di Amici, in tanti hanno seguito con particolare attenzione il percorso di Chiamamifaro, Angelica Gori. La ragazza è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e questo, anche nella scuola di Canale 5 è stato un tema affrontato. La ragazza ha sempre spiegato alcune problematiche vissute nel rapportarsi a questa situazione.

Al settimanale Oggi, Angelica ha spiegato di non aver mai voluto l’aiuto della famiglia in ambito lavorativo. Anzi, di essersi più volte arrabbiata quando, per anni, le è stato dato della raccomandata solo per essere “figlia di”. Ad ogni modo, con la sua tenacia non solo è entrata nel talent ma dopo diverse difficoltà (Anna Pettinelli su tutte) ha raggiunto pure il Serale.

Lo sfogo: “Mi hanno dato della raccomandata”

“Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio“, ha detto la cantante. “Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata“, ha aggiunto Angelica.

Sempre sulla sua famiglia, poi, la ragazza ha aggiunto che fa musica anche grazie a suo zio Roberto: “Lui suona da sempre. A casa, dopo cena, ci mettiamo tutti insieme a cantare. Mi è sempre piaciuta la magia che si crea in quei momenti”.