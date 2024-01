Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno svelato alcuni retroscena sulla nascita della loro prima figlia.

Intercettati dal settimanale Chi dopo aver lasciato l’ospedale, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno svelato alcuni retroscena sulla nascita della piccola Matilde, loro primo figlia. Giunta in particolare ha dichiarato al settimanale:

“Il travaglio, non lo nascondiamo, è stato estenuante. E l’équipe che ci ha accompagnato in questo viaggio sono le persone più vicine agli angeli che abbiamo mai incontrato. Poi è arrivata lei e io mi sono innamorato senza neanche vederla. Mi è bastato sentire il primo vagito”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la nascita della figlia

Con enorme entusiasmo Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno finalmente accolto la piccola Matilde e per la prima volta i due hanno svelato alcuni retroscena sulla nascita della bambina, venuta al mondo il 3 gennaio. Il marito della Divina ha confessato a Chi:

“Ora ha i capelli totalmente neri: ma chi lo sa come sarà fra qualche settimana. io appena nato ero biondo e boccoloso, ora sono scuro, Fede era nera ora è bionda”, e ancora: “Le infermiere e l’ostetrica hanno detto che è una piccola Matteo, poi però guardandola… Il naso sì, è il mio, la bocca è più come quella di Fede”.

Nelle scorse ore Federica Pellegrini si è mostrata per la prima volta mentre allattava la sua bambina a casa e in tanti, tra fan, amici e colleghi, le hanno fatto le loro congratulazioni. “E’ la magia della vita, appunto, forse massima espressione della vita e della creatività. Penso non ci sia gioia più grande per lei, per me, per noi”, ha confessato lei, entusiasta, in merito alla nascita della piccola Matilde.

