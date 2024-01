Claudia Gerini ha festeggiato il suo 52esimo compleanno con un party esclusivo. Con lei era presente il suo nuovo compagno.

Claudia Gerini ha raggiunto il traguardo dei 52 anni e ha deciso di festeggiare in compagnia degli amici e degli affetti di sempre a Spazio Cargo, locale in nel quartiere del Pigneto, a Roma. Con l’attrice era presente ovviamente il suo compagno, Riccardo Sangiuliano, con cui fa coppia fissa dallo scorso giugno. L’organizzazione del super party con tanti ospiti vip sarebbe stata affidata a Erika Morgera, wedding planner scelta da tanti altri famosi.

Claudia Gerini ha festeggiato il suo 52esimo con un party esclusivo a Roma a cui hanno preso parte alcuni dei suoi amici vip: tra questi vi era anche Pier Francesco Favino, a cui l’attrice ha dedicato un post via social. Ovviamente era presente anche Riccardo Sangiuliano, l’uomo con cui lei farebbe coppia fissa dallo scorso giugno e con cui sembra aver ritrovato la felicità.

Riccardo Sangiuliano in passato è stato legato a Nathaly Caldonazzo e con lei ha avuto sua figlia, Mia. Claudia Gerini dal canto suo ha avuto le sue due figlie rispettivamente insieme a Federico Zampaglione e all’ex marito, Alessandro Enginoli. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata dell’attrice e sulla sua storia d’amore con Riccardo Sangiuliano, con cui al momento lei sembra preferire il massimo riserbo. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

