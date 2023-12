Platinette, alias Mauro Coruzzi, ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo un nuovo ricovero in ospedale.

Mauro Coruzzi ha preoccupato i suoi fan mostrandosi da un letto d’ospedale e svelando di aver dovuto subire un delicato intervento. “Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento chirurgico che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie”, ha confessato il volto tv che a marzo aveva avuto un ictus ischemico, e ancora: “Lo considero un cadeau alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita”.

Mauro Coruzzi in ospedale: come sta

Dopo un ictus ischemico che ha minacciato la sua vita, Mauro Coruzzi ha confessato ai fan dei social di aver dovuto subire un delicato intervento chirurgico che, in futuro, potrebbe essere utile per salvargli la vita difronte ad eventuali aritmie cardiache. La notizia del suo nuovo ricovero ha preoccupato i suoi numerosissimi fan, e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza.

“W la vita”, ha scritto Coruzzi che, nonostante l’anno difficile appena trascorso, non ha perso il sorriso. Al momento sulle sue condizioni di salute non sono emerse ulteriori indiscrezioni, e ai fan non resta che attendere. Il 14 marzo era stato il suo agente a svelare che lui avesse avuto un ictus e aveva anche fatto sapere che i soccorsi tempestivi avessero evitato il peggio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG