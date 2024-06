Dopo uno svenimento improvviso e una corsa in ospedale, Nikita Pelizon condivide la sua esperienza sui social.

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente condiviso un episodio drammatico della sua vita con i suoi fan.

“Il 29 maggio 2024 lo segnerò come: ‘Nikita fa rima con Vita’”: racconta l’influencer che è stata protagonista di un incidente domestico.

Attraverso un lungo post sui social, ha raccontato dettagliatamente quanto accaduto, cercando di rassicurare i suoi sostenitori e di inviare un messaggio positivo sull’importanza di vivere appieno la vita.

Malore per Nikita Pelizon: cosa è successo

Come riportato da Leggo.it, Nikita Pelizon ha iniziato il suo racconto spiegando di aver avuto una giornata normale, trascorsa tra telefonate con amici e lavori sulla sua nuova canzone.

Tuttavia, le cose hanno preso una brutta piega quando ha iniziato a sentirsi strana. “Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante,” ha scritto l’ex gieffina.

Dopo aver cercato di rilassarsi guardando una serie televisiva, ha sentito il bisogno di sdraiarsi. “Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando,” ha continuato.

Poco dopo, ha perso conoscenza e si è ritrovata a terra per dieci minuti, senza alcun ricordo di quel lasso di tempo.

La corsa in ospedale

Dopo essere rinvenuta, Nikita Pelizon ha raccontato di aver visto del sangue e di essersi precipitata in ospedale in taxi.

“Sono stata 10 minuti a terra. Quei 10 minuti ve li racconterò in un reel o nel blog. Non lo so. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale.” ha descritto.

Arrivata in ospedale, è stata accolta alle 15:15 e ha descritto la difficoltà nel comunicare a causa della confusione e del dolore.

Nonostante la gravità della situazione, la vincitrice del Gfvip 7 ha trovato conforto nell’assistenza delle infermiere e del personale medico, che l’hanno curata con attenzione e dolcezza.

Fortunatamente, Nikita è riuscita a riprendersi e ha voluto rassicurare i suoi fan, condividendo un importante insegnamento sulla vita.

“È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del ‘ponte’ è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi,” ha concluso sui social.

A seguire, il post su Instagram pubblicato dall’ex concorrente del GFVip:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG