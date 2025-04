Patrizia Mirigliani: “Ho denunciato mio figlio. Ecco perché”

Il racconto della famosa Patrizia Mirigliani relativamente al rapporto con suo figlio e alle difficoltà nate a causa della dipendenza dalla droga.

Anni fa aveva già parlato delle difficoltà vissute in famiglia a causa delle problematiche del figlio. Adesso, intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, proprio insieme al suo Nicola, ha affrontato alcuni passaggi delicati vissuti a causa delle dipendenze avute dal ragazzo che lei stessa aveva denunciato.

Nicola, il figlio di Patrizia Mirigliani racconta le dipendenze

Nel salotto di Rai 1, il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola, ha spiegato alcuni degli anni più difficili da lui affrontati. Prima delle dipendenze si erano verificati episodi spiacevoli a scuola. “Mi prendevano in giro, venivo da Trento quindi un paese piccolo, trasferirmi a Roma mi ha devastato. Ogni giorno era una rottura, ricevevo sputi in faccia dalle stesse persone”, ha raccontato il ragazzo.

Lo stesso Nicola ha spiegato di non aver mai parlato di tutto questo in famiglia: “A casa non lo raccontavo perché mi vergognavo, a mia madre l’ho detto solo cinque anni fa. Non è facile raccontarlo, è un dolore forte con cui convivi”.

La denuncia della madre

Nel corso della trasmissione, anche la madre di Nicola, Patrizia, ha spiegato cosa abbia provato e cosa sia stata costretta a fare per il bene del figlio quando il ragazzo è entrato nel pieno di una dipendenza dalla droga: “Non ero più disposta a farlo perché, in quel modo, compravo la morte di mio figlio. Mi usava come bancomat per la droga“, ha detto la donna spiegando di essere stata lei stessa, molto volte, ad aiutare economicamente il figlio che, però, andava a comprarsi la droga con quel denaro.

“Denunciare mio figlio non è stato facile, quando ho varcato la soglia del commissariato mi sono detta che non dovevo pensare di essere una mamma, ma dovevo pensare a salvare mio figlio“.