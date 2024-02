Accostato al ruolo di conduttore per la prossima edizione del Festival, Paolo Bonolis ha fatto chiarezza sulla sua posizione.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa e sembra propria sia stata l’ultima di Amadeus. In questo senso, per la prossima kermesse musicale si cerca, quindi, “l’erede”. In questo senso il toto nomi è partito fin da subito e uno illustre è stato quello di Paolo Bonolis che, dopo diversi giorni di rumors, è uscito alla scoperto per spiegare la sua posizione.

Paolo Bonolis, la verità su Sanremo 2025

Intervistato da TvBlog, Bonolis ha subito spiegato la sua posizione in merito alle voci su Sanremo 2025 e il suo possibile ruolo d aconduttore. In questo senso, l’uomo ha sottolineato: “Non ho nessuna idea perché non ha senso che ce l’abbia. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?”.

Un commento sulla recente kermesse musicale guidata da Amadeus, invece, è arrivato: “Ha fatto ottimi ascolti, anche se è difficile paragonare gli ascolti di oggi con quelli degli anni passati, essendo cambiate nel frattempo, come è naturale che sia, molte cose, sia nel campo della platea televisiva, che nel fatto tecnologico della fruizione del prodotto”.

Dopo una serie di complimenti anche a Fiorello e gli altri interpreti della kermesse, Bonolis ha aggiunto ancora su Amadeus: “Ha fatto un ottimo lavoro. Tanto di cappello”.

Il possibile passaggio in Rai

Sulla possibilità di tornare in Rai, a prescindere sa Sanremo, magari con “Il senso della vita“, un talk-show in cui personaggi noti raccontavano le proprie esperienze di vita, positive e negative, anche in questo caso Bonolis ha detto: “Non so cosa dirti. Mi fa naturalmente molto piacere che vengano espresse queste opinioni e questi pensieri. Detto questo ci sono mille variabili, mille circostanze. Tante cose che in una situazione di questo genere devono incastrarsi”.

A questo punto staremo a vedere cosa accadrà.

Di seguito anche un vecchio post Instagram del conduttore impegnato con la trasmissione ‘Avanti un altro’:

