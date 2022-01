Paola Perego nonna bis a 55 anni: “L’amore si moltiplica”

Paola Perego ha dato il benvenuto via social alla sua seconda nipotina, la piccola Alice, nata dall’amore tra sua figlia Giulia e il compagno Filippo Giovannelli. “L’amore non si divide, si moltiplica. È nata Alice”, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post, che ha subito fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. Per Paola Perego si tratta della seconda nipote dopo la nascita del piccolo Pietro, avvenuta tre anni fa. Sui social anche Sandra Milo, Costanza Caracciolo e Daniela Ferolla hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice, che non vedeva l’ora di poter conoscere la sua adorata nipote.

Paola Perego: il primo nipote

Dopo la nascita del piccolo Pietro, Paola Perego aveva confessato la sua gioia e cosa per lei avesse rappresentato diventare nonna così giovane: “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa”, aveva ammesso la conduttrice, che oggi ha un ottimo rapporto con sua figlia, Giulia Carnevale, e il suo compagno. La conduttrice ha anche ammesso di non vedere l’ora di poter “viziare” entrambi i suoi nipoti e a quanto pare Giulia ha deciso di farla felice donandole anche una femminuccia dopo l’arrivo del piccolo Pietro.