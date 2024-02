La conduttrice è ritornata in tv dopo aver affrontato l’intervento per un tumore, e per l’occasione Mara Venier le ha fatto una sorpresa.

Paola Perego è tornata accanto a Simona Ventura alla conduzione di “Citofonare Rai2”, dopo aver affrontato un intervento chirurgico a causa di un tumore ed essere stata assente dagli schermi per un po’. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha dimostrato una grande forza nel confrontarsi con l’amica e collega, ed è stata calorosamente applaudita dal pubblico.

Il 22 gennaio scorso aveva comunicato sui social di essersi sottoposta ad una nefrectomia parziale per una neoplasia. Tutti la sostengono con affetto, ed è rimasta visibilmente sorpresa quando Mara Venier è arrivata per abbracciarla. La moglie di Lucio Presta ha poi rivelato un dolce gesto fatto da lei il giorno dell’operazione.

La sorpresa di Mara Venier

Nel corso della trasmissione è improvvisamente arriva un’ospite inaspettata: Mara Venier, la regina di “Domenica In”. Paola Perego ha accolto l’ospite, entrata in studio con un voluminoso piumino e un cappellino in lana fucsia, con immenso calore. “Prima di fare il restauro, ho pensato di venire a salutarvi” ha annunciato zia Mara a Paola Perego e Simona Ventura.

Paola e e la Ventura abbracciano Mara, commosse dal gesto. “Volevo dare il bentornata a Paola“, ha spiegato la Venier. Dopodiché la Perego ha spiegato: “Io mi sono svegliata dall’anestesia e avevo questa persona seduta accanto al mio letto. Non lo dimentico“. “Mi hai fatto preoccupare” ha detto ancora la regina della domenica prima di abbracciare ancora una volta le due presentatrici.

Ecco un estratto dell’incontro.

La Perego rivela poi che Mara le aveva promesso di fare “un’imboscata”, e così ha fatto. Il siparietto si è chiuso ricordando tutti gli appuntamenti in programma per la settimana di Sanremo. “È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“, aveva voluto sottolineare Paola a tutti i fan.

