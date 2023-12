Dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, Paola Ferrari ha commentato in modo durissimo lanciando una frecciata all’argentina.

Non è certo la prima volta che Paola Ferrari si lancia in dichiarazioni forti su alcune donne dello spettacolo, tra conduttrici, showgirl e volti vicino al mondo dello sport. La giornalista, sui social, questa volta se l’è presa con Belen Rodriguez a seguito della sua intervista fiume a Domenica In nella quale ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino, ormai suo ex marito.

Paola Ferrari, il commento al veleno su Belen

La Ferrari, evidentemente fan di Domenica In o, per lo meno, interessata all’ospite, Belen appunto, ha pubblicato su Instagram un post con tanto di pensiero sulle parole dell’argentina in merito ai tradimenti subiti da Stefano De Martino.

La giornalista sportiva non ha fatto sconti lasciandosi andare ad un commento al veleno verso di lei: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai1. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”.

Pare evidente come lo scopo della parole della Ferrari fossero l’esatto opposto, segnalando appunto come anche l’argentina, secondo lei, non sia stata certamente una donna perfetta in termini di relazione con l’ex.

Al netto delle parole della giornalista, moltissimi utenti hanno subito commentato andandole contro e sottolineando come la donna sia spesso protagonista di uscite infelici verso le persone del uso stesso sesso.

Di seguito anche il post Instagram della nota giornalista sportiva:

I commenti su Melissa Satta e Diletta Leotta

In precedenza, infatti, la Ferrari si era espressa in modo molto diretto e duro contro due colleghe come Melissa Satta e Diletta Leotta.

Contro l’ex Velina, la donna aveva detto: “La funzione di Melissa è quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca, una scena vecchia e avvilente”.

Mentre contro il volto DAZN: “Per me è importante che le donne facciano tutto per se stesse non per diventare un oggetto sessuale che piaccia agli uomini. Questo è sbagliatissimo. Se una giovane pensa di trasformarsi per diventare come Diletta Leotta deve sapere che solo a una-due va bene. Meglio studiare”.

