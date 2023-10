Non è la prima volta che succede, ma Paola Ferrari torna a parlare di Diletta Leotta con annessa critica al suo modo di agire e presentarsi.

Nuovo attacco da parte di Paola Ferrari a Diletta Leotta. La giornalista di 90esimo minuto ha avuto modo di rilasciare una lunga e interessante intervista a Il Messaggero nella quale ha affrontato diversi argomenti tra carriera e vita privata. Come detto, non è mancato un passaggio sulle colleghe donne, compreso, appunto, il giovane volto DAZN.

Paola Ferrari attacca Diletta Leotta

Tra i vari argomenti affrontati, i rapporti spesso tesi con le giornaliste o conduttrici donne come Diletta Leotta, Belen Rodriguez, Sabrina Gandolfi: “Come mai? Perché non faccio distinzioni, non credo a steccati e quote, e se devo dire la mia, lo faccio. Se mi attaccano, reagisco. Con Sabrina ci siamo chiarite, però”, ha spiegato la Ferrari.

Ed in particolare sulla Leotta: “Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne”. Su questo punto: “Si dice il contrario? Solite chiacchiere. Sono molto contenta, per esempio, che una collega come Simona Rolandi conduca La domenica sportiva. Ci rimasi malissimo, invece, quando una come Serena Dandini, anni fa, disse che le facevo schifo. Cos’è una critica, questa? A me poi, che mi sono fatta strada in un mondo così chiuso e maschilista. Ma dai…”.

Ancora parlando del ruolo delle donne: “Per me è importante che le donne facciano tutto per se stesse non per diventare un oggetto sessuale che piaccia agli uomini. Questo è sbagliatissimo. Se una giovane pensa di trasformarsi per diventare come Diletta Leotta deve sapere che solo a una-due va bene. Meglio studiare”.

Di seguito anche un recente post Instagram della Leotta a lavoro per DAZN:

