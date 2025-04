Pamela Prati, il gesto dietro le quinte di ‘Ne vedremo delle belle’ fa discutere: il video

Un importante dettaglio è stato rivelato su Pamela Prati dopo la fine del programma ‘Ne vedremo delle belle’. Il gesto della showgirl.

‘Ne vedremo delle belle’, la trasmissione di Rai 1 con 10 showgirl condotta da Carlo Conti si è conclusa con un’ultima puntata davvero scoppiettante che ha visto, tra i vari episodi andati in scena, Matilde Brandi essere vittima di un particolare incidente. Oltre a quanto accaduto alla bionda, però, nel corso de ‘La Volta Buona’, nel pomeriggio odierno con Caterina Balivo, è stato svelato un retroscena molto particolare relativo a Pamela Prati e un suo gesto dietro le quinte.

Pamela Prati e la classifica di ‘Ne vedremo delle belle’

Durante la puntata odierna de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo si è dato spazio alla finale di ‘Ne vedremo delle belle‘ che si è conclusa con la vittoria di Lorenza Mario. Proprio la classifica finale avrebbe portato nelle varie showgirl del programma, reazioni ben diverse. Su tutte, quella di Pamela Prati che non è passata inosservata.

Fin dalle prime battute della trasmissione, la Prati aveva dato modo di far capire come fosse intenzionata a ben figurare nello show di Rai 1. La classifica finale del programma, come detto, però, non l’ha premiata. Questo l’ha fatta arrabbiare e a ‘La Volta Buona’ è stata mostrata la sua particolare reazione. Un gesto certamente poco carino.

Il gesto dietro le quinte: il video

Domenico Marocchi, inviato de ‘La Volta Buona‘, è stato, come sempre, sul pezzo in occasione della finalissima di ‘Ne vedremo delle belle’. L’uomo ha provato ad intervistare le varie protagoniste dello show, compresa la Prati. Questo, però, non è stato possibile perché la donna è letteralmente scappata una volta terminata la puntata.

La reazione di Pamela alla classifica finale, infatti, è stata furente. A quanto pare, la donna si sarebbe offesa per la graduatoria e, per questo, almeno inizialmente, è fuggita e non ha parlato con nessuno. A confermare, in parte, la vicenda, anche le altre colleghe. Laura Freddi, per esempio, ha detto a Marocchi: “Mentre festeggiavamo Lorenza, lei non voleva e si è nascosta, anche se l’ho presa per mano, ma niente”. Insomma, la fuga della Prati potrebbe far parlare ancora a lungo.