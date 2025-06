Settimana intensa quella che va dal 16 al 22 giugno 2025, una fase di passaggio che secondo gli esperti “sposta l’energia da fuori a dentro, dall’apparenza alla sostanza.”

Questi giorni di giugno vedranno l’ ingresso del Sole in Cancro e di Marte in Vergine cambiando completamente l’atmosfera zodiacale. Dopo settimane frizzanti e impulsive, ora il cielo invita a fermarsi, anche se l’impulso non sparisce, ma si trasforma, diventando più calcolato, concreto, selettivo.

Non è più tempo di bruciare tutto dietro l’istinto, ma di costruire con metodo. E chi saprà farlo potrebbe trovarsi in tasca, metaforicamente o no, un bel gruzzoletto. Con Giove in Cancro, in sestile a Marte,si avrà una spinta espansiva che però non deve essere scambiata per un “liberi tutti”: il rischio d’illusione, soprattutto per i segni cardinali, è alto.

Nettuno intanto in Ariete tende a offuscare la percezione e a rendere difficile distinguere tra sogni e realtà. Ecco perché chi saprà mantenere il sangue freddo e lavorare in modo ordinato e lucido ne uscirà vincente. Ma il cielo non premia tutti allo stesso modo: c’è chi brilla, chi incassa, e chi – ahimè – deve fare i conti con il vuoto sotto i piedi.

Attenzione a questi segni

Secondo l’oroscopo questa settimana, due segni si preparano a fare il “botto” con successo, denaro, opportunità, mentre altri al contrario rischiano di veder franare sotto di sé la stabilità conquistata a fatica. Un segno, in particolare, dovrà rivedere le proprie priorità, affrontare i limiti e ridimensionare sogni troppo grandi. Andiamo a scoprire i tre protagonisti:

La Vergine, il primo segno può festeggiare: Marte entra in questo segno martedì, trasformando la Vergine, in una macchina da guerra perfettamente calibrata. Con la precisione chirurgica che la contraddistingue e la fame di miglioramento, ogni dettaglio si trasforma in un’opportunità. Non è solo questione di energia, ma di visione: la Vergine dove guardare e quando agire. Il sestile con Giove in Cancro favorisce anche le finanze: arriva un progetto concreto, un’offerta seria o una chiamata che aspettava da tempo. Cara Vergine frutta questa onda: è il tuo momento per costruire qualcosa di solido, redditizio e soprattutto duraturo.

Il Cancro, cuore d’oro, mani piene: Con il Sole che entra nel segno del Cancro sabato e Giove che concede una congiunzione prolungata, il carisma del Cancro è alle stelle con occasioni che piovono come confetti ad un matrimonio. Attenzione però alla quadratura con Nettuno: se si mantengono i piedi per terra, si può davvero concretizzare un sogno. Un guadagno importante, una promozione o anche un riconoscimento pubblico sono in arrivo. Il segreto sarà non lasciarsi trascinare da illusioni romantiche o da collaborazioni poco chiare. Cancro, se saprai tenere saldo il timone, la barca andrà dritta verso il porto della prosperità.

Ariete, il crollo è vicino. Tu, Ariete, sei il segno che questa settimana rischia di toccare il fondo. Dopo un avvio esplosivo, l’uscita di Marte dal Leone ti lascia disorientato. L’energia cala bruscamente e la quadratura di Giove con Nettuno può farti confondere grinta con presunzione. Attenzione agli investimenti avventati, ai colpi di testa e alle promesse facili. Se non ridimensioni i tuoi piani, potresti ritrovarti a fare i conti con perdite, ritardi o un brusco risveglio.