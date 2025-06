Inizia una settimana importante, quella che ci traghetta dalla primavera all’estate, nel cuore delle emozioni. Mentre il Sole continua a brillare nel segno dei Gemelli portando leggerezze e intuizioni, Marte ha lasciato l’Ariete per entrare nel concreto Toro. Una transizione non da poco, perchè l’energia compulsiva e talvolta caotica degli ultimi tempi lascerà il posto a un atteggiamento più metodico, consapevole.

Quindi sta per iniziare una nuova fase dell’anno che predispone scelte più razionali e misurate, tese al raggiungimento degli obiettivi. Vediamo quindi quali sono le previsioni dei Tarocchi per ciascun segno zodiacale.

Le previsioni dal 16 al 22 giugno, dall’Ariete ai Pesci

Dopo settimane vissute con il piede sull’acceleratore, gli Ariete si accorgeranno che non serve correre per ottenere ciò che si vuole. Inizia per questo segno una nuova fase della vita, in cui dare più importanza alla qualità delle esperienze. Sul lavoro gli Ariete potrebbero aver bisogno di rivedere i loro piani, bisogna capire dove è necessario investire più tempo e fatica. In amore la passione resta ma c’è bisogno di radici più stabili.

Marte è arrivato nel segno del Toro e questo segno potrebbe avvertire un piccolo terremoto nella sua vita. Ma niente di preoccupante, è solo l’energia che si riaccende. Dopo un periodo riflessivo è tempo di rimettersi in moto. Sul fronte professionale arrivano nuovi progetti e conferme; in amore cresce il desiderio di sentimenti forti e intensi.

Il Sole è dalla parte dei Gemelli, anche se non sempre questo segno sembra rendersene conto. Le persone nate sotto questo segno saranno investite da un’ondata di nuova energia, che dovrà però essere ben indirizzata. Sul lavoro potrebbe arrivare la richiesta di una collaborazione importante; in amore Venere spinge a conoscere nuove persone.

Settimana di preparazione per i Cancro. Da poco è iniziato un nuovo ciclo, con il Sole che è entrato nel segno, quindi chi è nato sotto questo segno potrebbe voler frenare i ritmi e prendersi una pausa dalle situazioni troppo stressanti. In amore cresce il desiderio di verità.

Il Leone è in fase di ascesa. Qualcosa si sta sbloccando, sul lavoro come nella vita privata. Potrebbe arrivare una nuova opportunità professionale e in amore si potrebbe sentire il bisogno di un confronto sincero.

Caos per la Vergine, sfide per lo Scorpione

Arriva un forte desiderio di ordine e pace per i Vergine, che però dovranno affontare un periodo di caos. Alcuni nodi lavorativi si scioglieranno, ma non tutto si risolverà in fretta. Importante sarà la capacità invidiabile di questo segno di adattarsi in fretta alle situazioni. In amore nasce il desiderio di costruire progetti a due.

Per la Bilancia si inizia a vedere un po’ di luce dopo un periodo difficile. Sul lavoro un particolare accordo potrebbe rimettere in pista i nati sotto questo segno; in amore cresce il desiderio di armonia, ma attenzione a non mettere sempre in secondo piano i propri bisogni.

Per lo Scorpione arrivano nuove sfide. Marte in opposizione potrebbe portare più stanchezza e spossatezza ma per fortuna questo segno conosce il valore della pazienza e sa aspettare. In amore si apre una fase delicata, meglio chiarire subito eventuali incomprensioni.

Il cielo invita il Sagittario a trovare un nuovo ordine. Ormai è tempo di concretizzare le intuizioni avute nei giorni scorsi. In amore possono emergere tensioni e distanze ma non bisogna temere il confronto, che è la vera dimostrazione d’amore.

Più forza e concretezza per il Capricorno. Sul lavoro, se si hanno progetti accantonati, è il momento di rispolverarli. In amore potrebbe tornare dal passato una storia che si pensava chiusa per sempre.

L’Aquario ha bisogno di casa, ma non necessariamente di muri. I nati sotto questo segno potrebbero sentire l’esigenza di più tempo per se stessi. In amore le parole contano: se si vuole chiarezza, meglio parlare senza peli sulla lingua.

Arrivano acque più calme per i Pesci. Dopo un periodo movimentato, tutto si fa più semplice. Sul lavoro si alza la voce, in amore torna la voglia di costruire.