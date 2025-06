Settimana complessa per due segni ma non priva di lezioni preziose. Anche ciò che sembra una battuta d’arresto, può nascondere un nuovo inizio

Chi ama leggere l’oroscopo farebbe meglio a drizzare le antenne, soprattutto se è sotto un segno che si sta addentrando in una settimana che si annuncia tutt’altro che tranquilla. Gli astri ci dicono che se per qualcuno ci sarà del movimento scombussolante, per altri ci sarà la possibilità di fare chiarezza.

Il cielo della prossima settimana sarà infatti dominato da uno scontro tra energia intuitiva e razionalità. Questo scontro cosmico avrà effetti differenti per ogni segno, ma in particolare due di loro dovranno fare i conti con emozioni forti e cambiamenti destabilizzanti.

Qualcuno vedrà crollare le proprie certezze come un castello di carte, mentre un segno in particolare riceverà una notizia tanto inattesa quanto amara, capace di rivoluzionare l’intero andamento della settimana, se non del mese. ma non è tutto negativo: se si ascolta il proprio intuito e si smette di rimandare decisioni che da tempo bussano alla porta.

Cosa ci dicono le stelle

Vediamo ora nel dettaglio cosa riservano le stelle, cominciando da Ariete, che avrà una settimana dinamica. Tuttavia serve più prudenza nei rapporti familiari. Un malinteso potrebbe rovinare l’atmosfera: meglio chiarire subito. Per Toro la stabilità è a rischio: un cambiamento imprevisto sul fronte economico potrebbe metterti alla prova. Mantieni la calma e non prendere decisioni affrettate.

Chi è sotto il segno dei Gemelli avrà energia da vendere, ma attenti: qualcuno potrebbe approfittarsene. Evita confidenze con chi non conosci bene. Il Cancro intanto è in crisi: un crollo emotivo è in vista. Potrebbe trattarsi di un rapporto personale o di una convinzione che viene smentita dai fatti. Il consiglio? Lascia andare ciò che non ti serve più.

Settimana movimentata ma favorevole per il Leone: ottime notizie in arrivo sul fronte lavorativo. Chi cerca un cambiamento troverà una strada nuova. Periodo perfetto per Vergine che metterà in ordine nella mente e nella casa. L’intuito ti guiderà bene, soprattutto se devi firmare contratti o prendere decisioni importanti.

Bilancia dovrà evitare il confronto diretto: qualcuno potrebbe provocarti. Meglio osservare e aspettare il momento giusto per agire. Settimana intensa per lo Scorpione sul piano emotivo. Una persona riemerge dal passato e potrebbe riaprire ferite mai del tutto guarite. Fai attenzio ne a non cedere.

Il viaggio più importante per il Sagittario invece sarà quello interiore. Ottima settimana per meditare, pianificare e lasciarsi ispirare. Notizia amara in arrivo per il Capricorno. Un messaggio, una chiamata o una comunicazione scritta sconvolgerà la tua settimana. L’ Acquario avrà bisogno di leggerezza, ma il cielo lo invita a non perdere di vista le responsabilità. Un’occasione interessante in arrivo. Infine, sogni profetici e intuizioni forti Pesci: segui il tuo istinto. La Luna ti protegge, ma evita di sacrificarti troppo per gli altri.