Il noto giornalista e conduttore Salvo Sottile potrebbe aver intrapreso una nuova storia d’amore. Ecco con chi è stato visto.

Possibile nuovo amore per Salvo Sottile. Il tanto apprezzato giornalista e conduttore televisivo, infatti, è stato pizzicato in dolce compagnia. Di chi? Della viceministra Lucia Borgonzoni. Gli scatti di Diva e Donna non lasciano dubbi sul feeling tra i due, avvisati in diverse situazioni durante l’arco della giornata.

Salvo Sottile, momenti “di coppia”: le foto

Sottile e la Borgonzoni sarebbero una coppia. Questa indiscrezione, per la verità, circola già da qualche tempo ma fino ad ora non c’erano state particolari “prove”.

Ora, invece, le cose sarebbero cambiate. Infatti, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato nel suo ultimo numero delle foto che lasciano poco spazio ad interpretazioni.

In tali scatti, infatti, i due protagonisti sono ritratti intenti a trascorrere qualche momento insieme, da una passeggiata al parco, ad un giro in moto, finendo per alcuni attimi di vita quotidiana.

Anche sui social, oltre che nel servizio dedicato, il settimanale ha sottolineato: “Passeggiate al parco, come in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che trovate solo sul numero di ‘Diva e donna’ in edicola questa settimana, ma anche giri in moto e uscite serali per portare fuori il cane: ecco Salvo Sottile, giornalista e conduttore di ‘Far West’ in Rai, e la viceministra Lucia Borgonzoni. Insieme sembrano proprio condurre una vita di coppia, fatta di piccoli rituali condivisi. È nato un nuovo amore?”.

A questo punto non resta che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati. In passato il giornalista aveva detto sulla Borgonzoni a Il Messaggero: “È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene”.

Di seguito anche un post Instagram di Diva e Donna sulla presunta coppia con i vari scatti:

