Nella nuova casa milanese, Chiara Ferragni ha mostrato la cucina super tecnologica ma secondo i fan “non l’ha pagata lei”…

Dopo l’home tour della nuova casa fatto da Fedez, ecco che anche Chiara Ferragni ha deciso di mostrare alcuni dettagli dell’abitazione che ha da poco accolto l’intera famiglia Ferragnez. A prendersi la scena, la cucina super tecnologica ed in particolare il forno dotato di telecamera interna ed intelligenza artificiale. A qualche fan, però, è sorto un dubbio…

Chiara Ferragni, il forno super tecnologico: il costo e i dubbi

Come ormai noto, la famiglia Ferragnez si è trasferita nella nuova casa a Milano. Nelle ultime giornate sia Chiara che Federico hanno avuto modo di far vedere alcuni dettagli della dimora.

In particolare, nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi seguaci la cucina, per mostrare loro gli elettrodomestici moderni scelti per la sua nuova abitazione.

A destare particolare attenzione il forno super con tanto di intelligenza artificiale.

“Prima di traslocare vi avevo fatto vedere questo frigo molto innovativo che ho scelto per questa casa. Ma non ho scelto solo questo, bensì tutti gli elettrodomestici connessi a una unica app”, ha spiegato la Ferragni. “Ed è tutto iper tecnologico. Abbiamo la lavastoviglie, piano a induzione, cantinetta. E poi il mio elettrodomestico preferito, ovvero il forno, che sembra che venga dal futuro. Questo è il forno super tecnologico con uno schermo tablet e la vera chicca è che, se schiaccio qui c’è una telecamera interna incorporata, che fa vedere lo stato di cottura, e l’intelligenza artificiale adegua anche la temperatura e il tempo di cottura, perfetto per una come me che non è una grandissima cuoca”.

Fin qui niente di male, se non fosse che alcuni fan hanno notato l’hashtag #adv, ovvero pubblicità. In tal senso in molti hanno subito ipotizzato: “Ma come, non l’ha pagata lei la cucina?”, “Glielo hanno comprato gli altri?”.

Un piccolo giallo su cui solo i Ferragnez, se vorranno, potranno fare chiarezza. Intanto, dalle informazioni raccolte, pare che il forno con intelligenza artificiale costi la bellezza di oltre 1200 euro…

Di seguito anche un post su TikTok dove si possono vedere le immagini sul forno e anche i commenti arrivati da parte dei fan:

