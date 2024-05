Nino Frassica è stato colpito da un grave lutto in seguito alla morte del fratello Matteo. L’attore rinvia spettacoli e progetti.

Nino Frassica, noto attore comico italiano, è stato colpito da un momento di profondo dolore dopo la scomparsa del suo amato fratello Matteo, affettuosamente chiamato Uccio. La triste notizia è stata comunicata tramite i social dal nipote di Frassica, gettando l’attore in un periodo di lutto e riflessione.

Nino Frassica rinuncia a spettacoli e apparizioni televisive

In segno di rispetto per il lutto che sta vivendo, Frassica ha preso la difficile decisione di rinviare lo spettacolo teatrale in programma a Isernia. Inoltre, l’attore non ha partecipato alla puntata di “Che tempo che fa” del 28 aprile.

Ma questi non sono gli unici impegni a cui ha rinunciato l’attore in questo momento di dolore. Infatti, Nino Frassica dovrà rinunciare anche a partecipare al programma di Milly Carlucci L’Acchiappatalenti.

Milly Carlucci esprime solidarietà a Nino Frassica

Frassica era stato annunciato come membro della giuria del nuovo programma di Milly Carlucci, ma a causa delle circostanze difficili che sta affrontando, ha deciso di rinunciare alla partecipazione.

La Carlucci ha espresso il suo sostegno e la sua solidarietà verso Frassica tramite un commovente videomessaggio sui social, garantendo il suo appoggio e la sua comprensione.

Nel video Milly Carlucci manda un affettuoso saluto a Frassica: “A nome mio e di tutto il gruppo de L’Acchiappatalenti, voglio dare un grande bacio e un abbraccio fortissimo a Nino Frassica. Nino so che tu stai passando davvero un brutto, dolorosissimo momento. Noi ti siamo vicini con tutto il cuore. In questa occasione non siamo insieme, però chi lo può dire, magari da qui alla fine del programma troveremo il modo di salutarci di persona, di abbracciarci e sorridere un po’ tutti uniti. Un bacione, ciao Nino“

Nonostante la rinuncia di Frassica, il programma “L’Acchiappatelenti” continuerà con un cast di talent scout. Il cast è composto da Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e la showgirl argentina Wanda Nara. La giuria sarà guidata da Simona Ventura, affiancata da Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

