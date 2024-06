Annunciato il secondo concorrente di Ballando con le stelle: Nina Zilli entra nel cast della prossima edizione del programma.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per iniziare e la conduttrice Milly Carlucci è impegnata a completare il cast dei vip che prenderanno parte allo show. Tra le prime conferme spicca il nome di Nina Zilli, celebre cantante italiana, che si prepara a mostrare il suo talento anche sulla pista da ballo.

Nina Zilli a Ballando con le Stelle 2024: l’annuncio

Andrea Laffranchi, noto critico musicale, nel podcast Pezzi, ha rivelato che Nina Zilli potrebbe essere una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2024.

“C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent. Adesso invece sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle. Se è preparata? Ma lì avrà un coach pronto ad aiutarla” ha dichiarato.

Questa notizia ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati del programma.

Ecco un estratto video del podcast in cui è stato fatto l’annuncio.

La cantante, famosa per brani come “L’Amore è Femmina” e “Per Sempre”, si cimenterà in questa nuova avventura televisiva, pronta a mettersi alla prova con nuove sfide.

L’annuncio della partecipazione di Nina Zilli ha suscitato diverse reazioni. Luca Dondoni, in una discussione con Laffranchi, ha espresso qualche dubbio sulla capacità della cantante di affrontare le coreografie complesse del programma.

“Non riesco ad immaginarla che balla. Adesso si arrabbia. Non l’ho mai vista proprio danzare” ha detto Dondoni, evidenziando come questa nuova esperienza rappresenti una sfida significativa per l’artista.

Ballando con le Stelle: un cast di vip in continua crescita

Oltre a Nina Zilli, un altro nome che circola tra i possibili concorrenti è quello del comico Paolantoni. Secondo Tv Blog, Paolantoni, che ha già collaborato con Milly Carlucci in passato, sarebbe pronto a tornare in pista per Ballando con le Stelle 2024.

Tra gli altri nomi che sono stati fatti di vip corteggiati da Milly Carlucci spiccano quelli di Federica Pellegrini e Chiara Ferragni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG