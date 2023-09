Solamente un mese fa il ricovero in ospedale per un intervento, ora Nina Moric esce allo scoperto e racconta la sua fobia.

Lo spavento circa un mese fa con le immagini dall’ospedale e le frasi che avevano terrorizzato i suoi ammiratori, poi una piccola luce con l’aggiornamento positivo sulle sue condizioni. Adesso, Nina Moric torna a farsi sentire e raccontare una sofferenza dovuta ad una fobia che le sta causando tantissimi problemi. La donna, sui social, ha condiviso una storia nella quale svela di soffrire di agorafobia.

Nina Moric racconta la sua fobia

“La mia AGORAFOBIA. Presto dovrò lasciare la mia ‘confort zone’ per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa?”. Sono queste le parole scelte da Nina Moric per raccontare ai suoi fan su Instagram di cosa stia soffrendo, evidentemente, da tempo.

“Intorpidisci il battito delle vene frenetiche, tieni il respiro sotto controllo, sciogli le lacrime negli occhi gonfi, abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante”, ha proseugito la modella. “Ho passato un’infinità di giorno all’interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all’inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica, mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conta i secondi: prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco”.

La Moric ha spiegato quali siano le sue sensazioni: “Un senso di autostima ferita mi ha portato a questo estremo terrorizzato, all’idea di vedere la speranza di guarire il cuore ferito dentro di me”. E infine: “Non vorrei mai essere ritratta DEBOLE, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo”.

Parole che confermano quanto raccontato già qualche tempo fa in un’intervista quando aveva svelato di non andare neanche a fare la spesa ma di farsela portare a casa per evitare, evidentemente, il contatto con la gente.

Di seguito, invece, un vecchio post relativo alla modella ospite di Belve:

