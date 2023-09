Un racconto con tanto di immagini forti per l’ex studente di Amici di Maria De Filippi che sui social ha spiegato cosa è accaduto.

La voce emozionata e rotta, quasi, dalle lacrime trattenute. L’ex studentessa di Amici di Maria De Filippi Martha Rossi ha raccontato un terribile incidente che lei stessa ha definito “mortale” di cui è stata vittima. La ragazza, all’epoca del talent molto conosciuta nel settore canoro, si è mostrata con i postumi di una terribile caduta dalle scale.

Amici, incidente per Martha Rossi: il racconto e le foto

Con gli occhi e la voce decisamente provati e molto agitati, la giovane Martha Rossi ha raccontato ai suoi seguagi sui TikTok il terribile incidente che ha avuto. Sebbene le sue condizioni, adesso, non siano preoccupanti, solamente poche ore prima si era temuto il peggio.

“Spero di non piangere, ma è da questa mattina che il mio stato emotivo non è molto forte. Ho cercato di avere una faccia presentabile, ma la situazione non è delle migliori”, ha esordito la ragazza ex Amici.

“Ho preso una forte botta in testa, ringrazio i medici del San Carlo di Milano che mi hanno soccorsa con urgenza. Ho deciso di fare questo video perché prendiamo la vita come una cosa scontata, mentre è una linea sottile, che si può spezzare da un momento all’altro. Ho avuto a casa un incidente mortale, sono precipitata giù dalle scale mentre trasportavo un tapis roulant, che è scivolato trascinandomi. Ho sbattuto molto violentemente la testa e la spalla, non c’è nulla di scomposto o rotto, ho solo una piccola frattura alla base della clavicola. Per fortuna la tac è risultata negativa, ho solo un brutto livido sull’occhio che andrà via nel corso di una settimana”.

Dopo aver mostrato le foto del volto e le sue condizioni nei momenti appena successivi alla caduta, ecco il saluto finale: “Ringrazio chi mi è stato vicino, ne ho avuto molto bisogno. Poteva andare veramente peggio e ringrazio l’angelo che mi ha protetta. Grazie per l’aiuto e il supporto che mi state dando, spero di tornare come nuova tra qualche settimana”.

La speranza è quella di rivedere l’ex concorrente del talent di canale 5 poter condividere un altro filmato con delle belle notizie sulla sua salute.

Di seguito anche il video del raccontato della ragazza su TikTok:

@martha_rossi Ho deciso di raccontare cosa mi è successo. L’incidente è stato molto brutto e poteva andare veramente peggio e ringrazio l’angelo che da su mi ha protetta. Grazie per il supporti e l’aiuto che mi state dando. Tra qualche settimana saró come nuova ❤️#greenscreen ♬ suono originale – Martha Rossi

