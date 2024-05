Dichiarazioni piuttosto particolari da parte di Nina Moric anche a proposito dell’amicizia tra Fedez e Donatella Versace.

Stanno facendo discutere le parole rilasciate da Nina Moric al podcast ‘Gurulandia’ a proposito di alcuni personaggi decisamente famosi. La modella, infatti, con una certa ironia ma anche con una buona dose di sano veleno ha lanciato una frecciata non indifferente a Fedez e Donatella Versace per la loro amicizia, e persino a Naomi Campbell.

Nina Moric al veleno su Fedez e Donatella Versace

Come detto, la Moric è intervenuta nel podcast ‘Gurulandia‘ e ha detto la sua sull’amicizia tra Fedez e la nota stilista Donatella Versace. Conversando con il conduttore, la modella ha spiegato: “Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez. Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono”, ha esordito. “Lui ora è separato…”, ha aggiunto provocando la curiosa reazione del presentatore. “A lei piacciono questi giovanotti un po’ effeminati. Non è che dico qualcosa ma può essere… Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro”.

L’attacco a Naomi Campbell

Tra gli altri passaggi decisamente curiosi e forti della Moric, anche quello su Naomi Campbell: “Cosa penso di lei? Una st***za. Sì proprio, mamma mia, una falsa“, ha detto. “Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato”.

Non è dato sapere cosa sia accaduto con la nota top model e, allo stesso tempo, cosa abbia portato la bella Nina a parlare in questo modo di lei e dell’amicizia tra Federico e la stilista Donatella Versace. Certo è che le sue parole potrebbero presto ricevere una dura replica da parte dei diretti interessati. Vedremo se qualcosa si muoverà nelle prossime ore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG