Negli ultimi anni sono stati una delle coppie più seguite dello spettacolo e il loro rapporto è stato al centro di tanti racconti. Parliamo di Amadeus e Giovanna Civitillo che nelle ultime ore sono stati ospiti di Diletta Leotta nel suo podcast ‘Mamma Dilettante’ e hanno avuto modo di raccontare qualcosa in più riguardo la loro storia d’amore, compresa la grande gelosia che gli ha sempre contraddistinti.

Amadeus e Giovanna, la gelosia nella coppia

“Siamo sempre stati gelosi. Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale”. Sono state queste le parole di Giovanna dette a Diletta Leotta parlando, appunto di gelosia. Sull’argomento è intervenuto anche Amadeus: “Io sono focoso. Io a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque… Forse più all’inizio c’è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti. All’inizio quando non si sapeva e qualcuno faceva magari un po’ il provolone…”, ha aggiunto il conduttore che in estate passerà dalla Rai al Nove.

“Volevo gonfiarlo”

Proprio nell’ottica di questa sua importante gelosia, e stuzzicato dalla Leotta, Amadeus si è lasciato andare ad un simpatico episodio andato in scena anni fa e che lo ha visto, quasi, arrivare alle mani con un’altra persona, proprio per alcuni comportamenti e atteggiamenti verso la moglie. “Mi ricordo una volta in macchina…”, ha esordito il conduttore al podcast del volto DAZN.

“Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire ‘Adesso ti gonfio’. Giovanna urlava ‘No no no!’. Ad un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa ‘Oh Ama ciao!’. Beh, questo mi ha disarmato”, ha spiegato l’uomo. “Parliamo di vent’anni fa eh…”, ha tenuto a precisare Amadeus che, alla fine, non ha “gonfiato” nessuno e, anzi, si è scattato pure una foto con l’uomo.

