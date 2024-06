Nicolò Barella e la moglie Federica Schievenin danno il benvenuto al loro quarto figlio, Romeo, il primo figlio maschio del calciatore.

Nicolò Barella e Federica Schievenin sono diventati genitori per la quarta volta, accogliendo il loro primo figlio maschio, Romeo. L’annuncio è stato fatto attraverso i social media, dove la coppia ha condiviso un tenero messaggio e una foto del piedino del neonato.

L’annuncio della nascita di Romeo

Il 6 giugno 2024, Nicolò Barella e sua moglie Federica Schievenin hanno dato il benvenuto a Romeo, il loro quarto figlio e primo maschio. La coppia ha utilizzato Instagram per condividere la gioiosa notizia, scrivendo nel post: “Benvenuto amore nostro. Romeo Barella 06/06/24 14:05“. Il messaggio è stato accompagnato da cuoricini e una foto toccante del piedino del neonato tra le mani dei genitori.

Romeo è il quarto figlio di Nicolò Barella e Federica Schievenin, che hanno già tre figlie: Lavinia, nata nel 2017, Rebecca, nata nel 2019, e Matilde, nata nel 2021.

La famiglia Barella ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da amici, fan e celebrità, tra cui Chiara Ferragni, Costanza Caracciolo e Melita Toniolo.

Nicolò Barella e Federica Schievenin: la gioia e il dolore

Qualche mese fa, la coppia aveva condiviso con i follower la gioia della gravidanza, ma anche il dolore per le perdite subite in passato. Federica Schievenin aveva rivelato: “Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita…“.

La nascita di Romeo ha portato una grande gioia nella famiglia, chiudendo un periodo difficile con un lieto evento.

Il calciatore 27enne Nicolò Barella e la 33enne Federica Schievenin sono sposati dal 1° luglio del 2018.

La coppia si è sposata in Sardegna, terra d’origine di entrambi. Da oggi inizia un nuovo capitolo della loro vita insieme, da condividere con il nuovo arrivato Romeo e le loro tre figlie.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG