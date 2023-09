Natalia Paragoni si è confessata a cuore aperto con i fan e ha svelato come starebbero oggi le cose tra lei e il fidanzato Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni si è confessata attraverso le sue stories via social e ha rivelato ai fan come starebbero proseguendo oggi le cose tra lei e il fidanzato Andrea Zelletta, diventati genitori della piccola Ginevra il 21 luglio scorso.

“Il mio rapporto con Andrea? Ragazze un po’ cambia: c’è la stanchezza e c’è il sonno. Ci sono più fattori di rischio. Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più ed io dico che Ginevra ci ha legato ancora di più”, ha ammesso per la prima volta l’influencer.

Per la prima volta Natalia Paragoni si è confessata a cuore aperto con i fan a propositi della sua intimità con il fidanzato Andrea Zelletta e ha ammesso che, inevitabilmente, il loro rapporto sarebbe cambiato dopo la nascita della figlia Ginevra. Oggi i due sono più felici che mai per l’arrivo della loro bambina e entrambi hanno progressivamente ripreso a svolgere i loro impegni di lavoro.

“Ginevra ha una bravissima tata e comunque c’è lei quando non ci siamo. Cerchiamo di alternarci anche quando c’è la tata e cerchiamo sempre di esserci“, ha ammesso Ginevra via social. In futuro lei e il fidanzato penseranno anche ad allargare ulteriormente la famiglia? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

