Natalia Paragoni ha risposto alle domande dei fan e ha svelato quale sarebbe il suo più grande timore da quando è diventata mamma.

Il 20 luglio Natalia Paragoni è diventata mamma della piccola Ginevra e, attraverso i social, non ha nascosto le grandi emozioni da lei vissute nell’ultimo periodo. L’influencer nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei fan e ha affermato:

“Per me è stata una delle emozioni più belle della mia vita, dico in generale, sia nel bene che nel male. Ad esempio, oggi, ero sul divano a guardare la televisione e mi sono girata verso Andrea e Ginevra e guardandoli mi sono messa a piangere di felicità. È una bellissima sensazione, bisogna godersela pienamente”. Natalia ha anche svelato quali sarebbero i suoi più grandi timori da quando è diventata mamma.

Natalia Paragoni: le paure per la figlia

Natalia Paragoni ha un rapporto molto confidenziale con i suoi fan, a cui ha raccontato dettagli e retroscena in merito alla sua gravidanza e alla nascita della sua prima figlia, Ginevra. Nelle ultime ore l’influencer ha confessato anche quali sarebbero le sue più grandi paure, e ha detto:

“I miei timori più grandi sono quando mangia e dorme, quindi, praticamente, sempre”, e ancora: “Quando mangia perché ho paura che il latte le vada di traverse, mentre, di notte mi sveglio sempre per controllare che nella culla sia tutto ok”. Natalia può contare sulla vicinanza della sua famiglia e su quella del fidanzato Andrea in questo periodo particolarmente delicato della sua vita e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG