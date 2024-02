Cambio look per Natalia Paragoni che sui social si è mostrata con un colore di capelli diverso e qualche piccola modifica rispetto al solito.

Sempre bellissima Natalia Paragoni che ha deciso di trasformare il suo aspetto con un cambio look rispetto al solito. Una scelta che, però, non ha convinto tutti i suoi seguaci su Instagram che si sono trovati a commentare dando il loro parere.

Natalia Paragoni, il cambio look non convince

Come anticipato, la bella Natalia ha voluto cambiare il proprio aspetto sorprendendo i fan, alcuni dei quali, però, pare non abbiano apprezzato del tutto.

L’influencer, infatti, ha condiviso con i propri seguaci il cambio look: la donna è passata dal biondo ad un colore più scuro, sul castano. Ben diverso, quindi, da quello avuto per anni.

Al netto della gioia della ragazza, il nuovo look scalato e più scuro, come detto, non ha convinto del tutto. Diversi utenti, infatti, sotto al post della donna hanno sottolineato alcune critiche: “Eri meglio prima”, “Meglio bionda”, “Questo look non ti dona, il biondo ti illuminava il viso ora sembri spenta“.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i relativi commenti ricevuti:

La nuova vita da mamma

La Paragoni, ad ogni modo, saprà come rispondere ai fan che non hanno gradito il cambio look. La donna è solita parlare molto spesso con i suoi seguaci.

Di recente aveva discusso in merito alla nuova vita da madre e anche al ritorno in palestra dopo aver avuto, solamente pochi mesi fa, la sua Ginevra. “Ho avuto paura all’inizio… Il mio corpo non era pronto per fare attività fisica dopo soli due mesi”.

In questo senso, la donna aveva spiegato: “Quando ho iniziato gli allenamenti non mi sentivo bene perché non ero pronta. Infatti, ho ascoltato il mio corpo e ho smesso di andare in palestra dopo poco. Sentivo i muscoli dell’addome pesanti. Avevo una sensazione strana, quasi come se i muscoli dell’addome non fossero tornati al loro posto”.

Ora, invece, tutto sembra essere tornato normale con la nuova vita da genitore che procede al meglio.

