Naomi Watts ha svelato per la prima volta di essere entrata in menopausa a 36 anni, ossia circa 15 anni prima rispetto alla media femminile.

Naomi Watts ha rivelato per la prima volta al magazine Hello i suoi problemi con la sua menopausa precoce, giunta per altro in un periodo in cui non si parlava ancora molto dell’argomento.

“Sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicrania.. Sentivo di stare andando completamente fuori controllo. Entrare in menopausa in così giovane età non è stato facile, soprattutto in un periodo in cui non se ne parlava e c’erano pochissime informazioni disponibili al riguardo”, ha svelato per la prima volta l’attrice.

Naomi Watts: la menopausa precoce

Naomi Watts è legata al collega attore Billy Crudup e ha avuto due figli da una sua precedente relazione. L’attrice ha vissuto anni a dir poco rosei sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda la carriera, ma per la prima volta al magazine Hello ha confessato di aver vissuto un momento particolarmente complesso quando, a soli 36 anni, è entrata in menopausa.

“Attraversare questo viaggio mi ha portato a una comprensione più profonda di me stessa, sono uscita dal tunnel sentendomi completamente me stessa. Riconoscermi come persona mi ha regalato molta libertà”, ha rivelato l’attrice che oggi collabora con Menopause Mandate, un’organizzazione senza scopo di lucro che offre sostegno proprio alle donne in menopausa.

